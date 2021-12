Chi è Charlie Woods, il figlio d’arte che incanta tutti sul green (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tale padre, tale figlio: Charlie Woods è ancora un bambino ma la sua abilità sul green ricorda quello del leggendario genitore. La storia dello sport è piena di storie di ereditarietà. Spesso i figli dei grandi campioni decidono di intraprendere la carriera del padre, ma quasi mai ci riescono con lo stesso profitto e ancora più raramente riescono a superare l’abilità del genitore famoso. In parte perché ci sono talenti che sono inimitabili e non esclusivamente frutto di genetica, ma di duro lavoro e determinazione, in parte perché il peso stesso di un nome pesante spesso ha un’influenza negativa su chi lo porta. Di esempio di figli di campioni che hanno eguagliato o addirittura superato il padre ce ne sono. In Italia solamente basti pensare a Valentino Rossi, figlio del pilota di moto ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tale padre, taleè ancora un bambino ma la sua abilità sulricorda quello del leggendario genitore. La storia dello sport è piena di storie di ereditarietà. Spesso i figli dei grandi campioni decidono di intraprendere la carriera del padre, ma quasi mai ci riescono con lo stesso profitto e ancora più raramente riescono a superare l’abilità del genitore famoso. In parte perché ci sono talenti che sono inimitabili e non esclusivamente frutto di genetica, ma di duro lavoro e determinazione, in parte perché il peso stesso di un nome pesante spesso ha un’influenza negativa su chi lo porta. Di esempio di figli di campioni che hanno eguagliato o addirittura superato il padre ce ne sono. In Italia solamente basti pensare a Valentino Rossi,del pilota di moto ...

Advertising

charlie_shoot : @gothcowboybf Come 2 chi !!!!! - uraliarxx : @fbm_charlie grazie mille???? scusa se chiedo ma sono davvero curiosa dell'opinione di chi ci capisce qualcosa - fbm_charlie : @uraliarxx + sonoro assolutamente perfetto, che accompagna e sorregge la scena. In pochi secondi ha raccontato chi… - SelvaticiDebora : Il silenzio è un dono universale che pochi sanno apprezzare. Forse perché non può essere comprato. I ricchi compran… - MartaFarasha : RT @unaCrawleyacaso: La sicurezza fa sempre un lavoro eccellente alla Forrester questa Paris la prima persona che ha incontrato che le ha c… -