Chi è Andrea Cerelli | il nuovo prof de L’Eredità? Curiosità e biografia

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ecco chi èessore de: età, carriera e vita privata Nella puntata del 13 dicembre 2021 deha debuttato per la prima volta unessore, quindi una figura maschile all’interno del quiz show. Si tratta dimodello che ha preso il posto di Ginevra Pisani,essoressa uscente dello show. Nato a Busto Arsizio, in provincia di Varese nel 1992,si è diplomato in ragioneria per poi iscriversi a Scienze motorie all’Università del Sacro Cuore. Fisico scultoreo alto 1.89 e volto interessante con ammalianti occhi azzurri, sono caratteristiche che gli hanno permesso di entrare anche mondo della moda a vent’anni, trasferendosi a New York. Infatti, ...