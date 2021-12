Cher scatta una foto ad una coppia al cinema e il tweet diventa virale | ecco perché

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cher scatta

Movieplayer.it

Lei aveva in mano dei fiori e io ho chiesto 'posso farvi una foto ?'" ha scrittonella didascalia del post. " Avevo la mascherina, quindi non sapevano chi fossi. Probabilmente una pazza ...". ...Il musicista canadese non solo70 istantanee di 10 artisti immortalando la loro vita in tour ... Il musicista ha spiegato come ha scelto il cast, con età e percorsi professionali diversi da(...Cher ha scattato una fotografia ad una coppia all'uscita di un cinema ed in seguito ha pubblicato lo scatto sul proprio profilo Twitter, rivelando così la loro relazione al mondo. Cher si è offerta di ...La 75enne cantante ha incontrato per caso la beauty blogger Syndie e l’agente immobiliare Tehran Stokes e ha voluto scattare loro una foto, che ha poi pubblicato sui social, rivelando così la loro rel ...