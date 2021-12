Chelsea, Tuchel: “Aubameyang non merita questa situazione” | VIDEO (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pierre Emerick-Aubameyang se la passa male all'Arsenal (non è più capitano dei 'Gunners') e il suo ex manager Thomas Tuchel ne parla bene Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pierre Emerick-se la passa male all'Arsenal (non è più capitano dei 'Gunners') e il suo ex manager Thomasne parla bene

Commenta per primo L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel secondo quanto riferisce Mirror avrebbe chiamato Aubameyang in seguito alla rottura con l' Arsenal.

Arsenal, tolta fascia da capitano ad Aubameyang. Tuchel: 'Lo chiamerò, non lo merita' Una situazione che è stata affrontata anche da chi ora è suo rivale in Premier League ma che in passato è stato suo mister, Thomas Tuchel . L'attuale manager del Chelsea che ha avuto Aubameyang al ...

