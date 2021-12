Chelsea-Everton | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la 17a giornata di Premier League. Fischio d’inizio alle ore 20.45 allo Stamford Bridge. Il direttore di gara sarà Michael Oliver. I blues di Thomas Tuchel si trovano al terzo posto della classifica con 36 punti. Nella gara di questa sera serve assolutamente una vittoria, per non allontanarsi troppo dal Manchester City capolista, vittorioso ieri contro il Leeds. Nell’ultima gara di Premier League è arrivata uma fondamentale vittoria proprio contro il Leeds, dopo alcuni passi falsi. Il tecnico tedesco schiera i suoi con il 3-4-2-1, senza un vero attaccante di ruolo. Infatti gioca al centro Pulisic supportato da Ziyech e Mount. I tofees guidati da Rafa Benitez occupano attualmente il 14o posto della graduatoria con 18 punti. Cammino ...

... tra ildi Thomas Tuchel , terzo in classifica dopo le sole due vittorie nelle ultime quattro, che vuole riportarsi a - 2 dal City capolista con i tre punti contro l'di Rafa Benitez , ...Commenta per primo A poche ore dalla sfida contro l', il sito ufficiale delriporta le dichiarazioni del tecnico Thomas Tuchel : 'Lukaku? In allenamento proteggeva ancora un po' la caviglia, non avendo piena fiducia. Anche se non l'...Le formazioni ufficiali di Chelsea-Everton, match della diciassettesima giornata di Premier League 2021/2022: le scelte di Tuchel e Benitez ...Ieri. Brentford-Manchester United rinviata. Norwich-Aston Villa 0-2. Manchester City-Leeds 7-0. Oggi. Brighton-Wolverhampton 0-1. Burnley-Watford rinviata. Crystal Palace-Southampton 2-2. Arsenal-West ...