Charles Leclerc della Ferrari positivo al Covid-19 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Adesso è ufficiale: Charles Leclerc è stato trovato positivo (un'altra volta) al Covid-19. La notizia è stata emanata sui canali della Scuderia Ferrari che, oltre a confermare la notizia, ha precisato che il pilota monegasco sta bene e che ha lievi sintomi d'infezione. Verrà, ora, stabilito tutto il percorso del protocollo FIA che porterà il pilota Ferrarista a ristabilirsi nelle tempiste necessarie. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

