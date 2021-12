Cgil e Uil in piazza: “Qui c’è il Paese reale. Questo sciopero è l’inizio della battaglia” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bombardieri e Landini parlano dal palco a Roma: «Vogliamo le riforme». L’attacco a Confindustria: «Deve dire agli imprenditori di non delocalizzare». Gli 8 miliardi per il fisco: «Le tasse siano tagliate ai lavoratori». Salvini: «Una farsa». della Vedova: «Una protesta che danneggia più il sindacato che il governo» Leggi su lastampa (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bombardieri e Landini parlano dal palco a Roma: «Vogliamo le riforme». L’attacco a Confindustria: «Deve dire agli imprenditori di non delocalizzare». Gli 8 miliardi per il fisco: «Le tasse siano tagliate ai lavoratori». Salvini: «Una farsa».Vedova: «Una protesta che danneggia più il sindacato che il governo»

Advertising

elio_vito : Grazie a Cgil e Uil, per questa giornata di sciopero. Perché la democrazia si nutre di confronto, contrasto, alteri… - rossipresidente : Ora in piazza a Roma e nelle altre città. Se siete lì anche voi, mandate le foto e le vostre opinioni. Visto che i… - NicolaPorro : Cgil e Uil vanno avanti con lo #scioperogenerale. Ma ormai i #sindacati chi rappresentano? L'affondo di Antonio Mas… - Tradire_e_fare : @Entreri_Arnodas Facciamo i complimenti a CGIL, CISL, uil - negrilpesca : RT @NFratoianni: Qui in piazza del Popolo al fianco di #Cgil e #Uil e con migliaia di lavoratori e lavoratrici, contro una manovra del gove… -