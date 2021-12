Cgil | Battaglia per cambiare il paese Uil | Cinque piazze piene | è il paese reale

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “Oggi ci sono. È strano dire che non rappresentiamo il, chi è rimasto indietro. Chiediamo al governo di fare scelte diverse. Ilha bisogno di risposte, che finora non sono sufficienti” afferma il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dalla manifestazione in piazza del Popolo a Roma per lo sciopero generale die Uil. “Sta aumentando la distanza tra il palazzo della politica e il. Noi invece diamo voce al disagio sociale che c’è nel. Abbiamo bisogno di prendere la parola e farebbe bene chi è in Parlamento ad ascoltarci” dice il segretario generale della, Maurizio Landini, che ...