Cessione Salernitana, per il Trust offerte ricevute non sono accettabili (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le offerte ricevute non accettabili in quanto carenti dei giusti requisiti. È quanto precisa in una nota il Melior Trust Srl chiarendo che al "Trust Salernitana 2021" è stato affidato l'incarico di alienare le partecipazioni sociali rappresentanti il 100% della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. a precise condizioni, entro il termine del 31 dicembre 2021. L'atto di Trust ha consentito l'ammissione della "Salernitana" alla partecipazione al campionato di Serie A, stagione sportiva 2021/2022. I Trustee hanno svolto l'incarico affidato osservando esattamente le condizioni contenute nell'Atto di Trust e in particolare – perché obbligo imposto dall'atto di Trust – informando costantemente e ...

