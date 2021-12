Cessione Salernitana: la richiesta dei 18 club di Serie A (Di giovedì 16 dicembre 2021) Esclusione della Salernitana dalla Serie A: la richiesta dei 18 club del massimo campionato italiano. Le ultime Tutti i 18 club della Serie A (fatta eccezione, ovviamente, della Lazio di Claudio Lotito) hanno espresso la volontà di estendere il trust fino a giugno così da permettere alla Salernitana di concludere il campionato. Il tutto è ricollegato al fatto che il club campano dovrà essere ceduto entro il 31 dicembre 2021, secondo le disposizioni della FIGC. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Esclusione delladallaA: ladei 18del massimo campionato italiano. Le ultime Tutti i 18dellaA (fatta eccezione, ovviamente, della Lazio di Claudio Lotito) hanno espresso la volontà di estendere il trust fino a giugno così da permettere alladi concludere il campionato. Il tutto è ricollegato al fatto che ilcampano dovrà essere ceduto entro il 31 dicembre 2021, secondo le disposizioni della FIGC. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Salernitana | Il comunicato dei Trustee sulla procedura per la cessione della società - xiloveinter__ : RT @marifcinter: Assemblea Lega, votata all’unanimità la posizione della Lega nel consiglio federale: chiedere di estendere il mandato del… - PakiRispoli : RT @capuanogio: I club della #SerieA chiedono alla #Figc di estendere il periodo per la conclusione del processo di cessione della #Salerni… - NinoSaltato : RT @capuanogio: I club della #SerieA chiedono alla #Figc di estendere il periodo per la conclusione del processo di cessione della #Salerni… - supermilito22 : RT @marifcinter: Assemblea Lega, votata all’unanimità la posizione della Lega nel consiglio federale: chiedere di estendere il mandato del… -