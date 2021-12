Cerca e cavatura del tartufo in lista patrimonio Unesco (Di giovedì 16 dicembre 2021) La tradizionale pratica della 'Cerca e cavatura del tartufo in Italia' entra nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Umanita dell'Unesco. Dal Comitato dell'Organizzazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) La tradizionale pratica della 'delin Italia' entra nellarappresentativa delculturale immateriale dell'Umanita dell'. Dal Comitato dell'Organizzazione ...

Advertising

cjmimun : UNESCO: CERCA E CAVATURA TARTUFO IN PATRIMONIO IMMATERIALE UMANITÀ - iconanews : Cerca e cavatura del tartufo in lista patrimonio Unesco - CorriereAlbaBra : Alla vigilia della pronuncia dell’UNESCO in riferimento alla candidatura della cerca e cavatura del tartufo a patri… - Tenta39 : Ecco il link x seguire la diretta Unesco del riconoscimento della Cerca e cavatura del tartufo in Italia. Si può se… - irenechiari1966 : “Cerca e cavatura del Tartufo in Italia” verso il riconoscimento a Patrimonio Immateriale Unesco -