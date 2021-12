“C’era anche lui tra le vittime”. Lutto nella musica dopo il terribile incidente aereo (Di giovedì 16 dicembre 2021) La tragica notizia è arrivata mercoledì dalla Repubblica Dominicana quando un aereo charter con a bordo 9 persone si è schiantato e ha preso fuoco mentre tentava un atterraggio di emergenza vicino all’aeroporto internazionale di Las Américas. Secondo il quotidiano dominicano Listín Diario, l’aereo HI1050, tipo Gulfstream GIVSP, era partito per Miami con 2 membri d’equipaggio e 7 passeggeri. Dei passeggeri, 6 sono stati identificati come cittadini americani, tra cui il produttore musicale portoricano di 38 anni José Ángel Hernández , meglio conosciuto come Flow La Movie. A bordo dell’aereo diretto in Florida C’erano anche la sua compagna Debbie Von Marie Jimenez Garcia e il figlio Jayden Hernandez, che aveva compiuto 4 anni a luglio. I nomi delle vittime sono Luis ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) La tragica notizia è arrivata mercoledì dalla Repubblica Dominicana quando uncharter con a bordo 9 persone si è schiantato e ha preso fuoco mentre tentava un atterraggio di emergenza vicino all’aeroporto internazionale di Las Américas. Secondo il quotidiano dominicano Listín Diario, l’HI1050, tipo Gulfstream GIVSP, era partito per Miami con 2 membri d’equipaggio e 7 passeggeri. Dei passeggeri, 6 sono stati identificati come cittadini americani, tra cui il produttorele portoricano di 38 anni José Ángel Hernández , meglio conosciuto come Flow La Movie. A bordo dell’diretto in Floridanola sua compagna Debbie Von Marie Jimenez Garcia e il figlio Jayden Hernandez, che aveva compiuto 4 anni a luglio. I nomi dellesono Luis ...

