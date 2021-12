Centrosinistra | Nobili Italia Viva a iNews24 | “Nessun campo largo | Letta-Conte solo un campetto”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Onorevole, hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Renzi sul ruolo da “King maker” del centrodestra in vista dell’elezione per il Quirinale. Al di là delle polemiche, qual era il senso delle sue parole? “Renzi ha detto una cosa molto semplice, cioè che in questa tornata il centrodestra, a differenza delle ultime elezioni per il L'articolo proviene da Inews.it.

A dirlo è Luciano, parlamentare di Italia Viva di cui è coordinatore per il Lazio. Dunque ... Sia per il centrodestra che per il. In definitiva, la candidatura di Berlusconi ......- se non altro per mero dato numerico - l'asse portante di qualsisasi allenza di, ... I valori in comune sono tanti e a volte, soprattuto se si sceglie di raccogliere sfidee di ...Intervista eslcusiva al deputato di Italia Viva, Luciano Nobili, sul centrosinistra e sugli scenari in vista dell'elezione per il Quirinale ...Matteo Salvini parla di Renzi come “alleato”. La partita del Quirinale sta ridisegnando gli schemi della politica e creando nuovi rapporti. Non meraviglia che il leader del Carroccio voglia dire la su ...