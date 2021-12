Cecchi: 'Governo deve accelerare sulle riforme' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - ''In un'assemblea pubblica che ci proietta verso il futuro tecnologico, non possiamo che ribadire al Governo e al nostro ministero di riferimento la richiesta di accelerare sulle riforme, che per il nostro settore significa: la definitiva adozione del regolamento di attuazione del codice, che deve accogliere le esigenze di competitività e di semplificazione avanzate dalle imprese; la revisione della normativa nazionale sulle concessioni, che riconosca la specificità della portualità turistica e della cantieristica, non soggette alla direttiva Bolkenstein, e la completa definizione del contenzioso sui canoni demaniali''. Lo sottolinea il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, in occasione dell'assemblea generale. ''La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - ''In un'assemblea pubblica che ci proietta verso il futuro tecnologico, non possiamo che ribadire ale al nostro ministero di riferimento la richiesta di, che per il nostro settore significa: la definitiva adozione del regolamento di attuazione del codice, cheaccogliere le esigenze di competitività e di semplificazione avanzate dalle imprese; la revisione della normativa nazionaleconcessioni, che riconosca la specificità della portualità turistica e della cantieristica, non soggette alla direttiva Bolkenstein, e la completa definizione del contenzioso sui canoni demaniali''. Lo sottolinea il presidente di Confindustria Nautica, Saverio, in occasione dell'assemblea generale. ''La ...

