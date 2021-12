Cava de’ Tirreni, al via i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni – L’Amministrazione Servalli, con un impegno di spesa di 550 mila euro, ha programmato la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per 13 plessi scolastici cittadini, asilo nido, scuole materne ed elementari, che inizieranno nei primi mesi del prossimo anno. Sono in corso, infatti, le procedure del bando per l’assegnazione dei lavori che riguarderanno adeguamenti strutturali per il risparmio energetico, con la sostituzione di porte, infissi, finestre, illuminazione, dotazioni antincendio, per l’asilo nido di via Carillo, le scuole materne “Mamma Lucia e via Casa Apicella, le scuole elementari e materne di via Della Corte, Sant’Anna, San Giuseppe al Pozzo, Epitaffio, Dupino, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutode’– L’Amministrazione Servalli, con un impegno di spesa di 550 mila euro, ha programmato la realizzazione didiper 13 plessi scolastici cittadini, asilo nido,materne ed elementari, che inizieranno nei primi mesi del prossimo anno. Sono in corso, infatti, le procedure del bando per l’assegnazione deiche riguarderanno adeguamenti strutturali per il risparmio energetico, con la sostituzione di porte, infissi, finestre, illuminazione, dotazioni antincendio, per l’asilo nido di via Carillo, lematerne “Mamma Lucia e via Casa Apicella, leelementari e materne di via Della Corte, Sant’Anna, San Giuseppe al Pozzo, Epitaffio, Dupino, ...

