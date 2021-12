Caterina Balivo si lascia andare e confessa | “Dopo l’overdose di…”

Leggi su topicnews

(Di giovedì 16 dicembre 2021)decide dire un dettagliotanto tempo. Le sue parole spiegano bene le sue intenzioni L’abbiamo conosciuta ed amata nel corso degli anni per la sua incredibile professionalità e la sensibilità che ha dimostrato sempre di fronte ad ogni suo ospite. Negli ultimi anni, la sua carriera è cresciuta in modo impensabile a Vieni da me. Quiha instaurato delle interviste uniche e molto toccanti e, in ogni appuntamento, con le celebrità che avuto come ospiti nel suo salotto. Insomma,, ha dimostrato di essere una conduttrice che non ha problemi a gestire qualsiasi situazione. Anche la più critica e la più drammatica. Nel tempo abbiamo potuto conoscerla e apprezzarla per il suo modo ...