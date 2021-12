Castello gonfiabile vola per una raffica di vento, 4 bambini morti e 5 feriti gravemente (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quattro bambini sono morti e altri cinque, di cui quattro in gravi condizioni, sono rimasti gravemente feriti dopo essere caduti a circa dieci metri da un Castello gonfiabile volato in aria a causa di una forte raffica di vento. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi medici e la polizia, che ora dovrà accertare le cause dell’incidente. La polizia ha confermato che due bambini e due bambine, tutti di 6 anni, sono morti giovedì mattina nella tragedia avvenuta all’interno del giardino di una scuola elementare. Il commissario di polizia ha detto che gli agenti sono arrivati sul posto subito dopo la chiamata arrivata nella mattinata di giovedì 16 dicembre dalla scuola elementare. “In un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quattrosonoe altri cinque, di cui quattro in gravi condizioni, sono rimastidopo essere caduti a circa dieci metri da unto in aria a causa di una fortedi. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi medici e la polizia, che ora dovrà accertare le cause dell’incidente. La polizia ha confermato che duee due bambine, tutti di 6 anni, sonogiovedì mattina nella tragedia avvenuta all’interno del giardino di una scuola elementare. Il commissario di polizia ha detto che gli agenti sono arrivati sul posto subito dopo la chiamata arrivata nella mattinata di giovedì 16 dicembre dalla scuola elementare. “In un ...

