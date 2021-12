Castello gonfiabile spazzato via dal vento: quattro bambini morti, cinque feriti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Orrore in Australia dove quattro bambini sono rimasti uccisi ed altri cinque feriti in un incidente avvenuto oggi in un parco gonfiabili. Mentre i bambini stavano giocando in un Castello gonfiabile, ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Orrore in Australia dovesono rimasti uccisi ed altriin un incidente avvenuto oggi in un parco gonfiabili. Mentre istavano giocando in un, ...

Advertising

anna_annie12 : In Australia quattro bambini sono morti cadendo da un castello gonfiabile sollevato in aria da un colpo di vento… - ilpost : In Australia quattro bambini sono morti cadendo da un castello gonfiabile sollevato in aria da un colpo di vento - bonfigliolimas2 : - zazoomblog : Esplode castello gonfiabile muoiono 4 bambini altri 5 sono gravi - #Esplode #castello #gonfiabile - ticinonews : Castello gonfiabile vola via, morti 4 bambini -