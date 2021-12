Caso Salernitana | parla il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli | “Incapacità del governo del calcio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Intervenuto con una nota, ildidellegato alla cessione della: “La vicenda è l’ennesima dimostrazione dell’incapacitaà deldeldi gestire in modo efficace l’aziendanel rispetto della competizione agonistica e della passione dei tifosi. La, i suoi meravigliosi tifosi e la città dinon possono subire e non subiranno le conseguenze di una situazione allucinante sotto tutti i profili. Il Comune diha profuso e profonde energie enormi per garantire le condizioni logistiche e strutturali allo svolgimento della Serie A. Il Comune di, nel ...