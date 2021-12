“Casi Covid in aumento anche tra il personale” e la Scuola Svizzera anticipa le vacanze di Natale

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Bergamo. Ladi San Colombano a Bergamoledi. La riduzione dia causa della positività alo per gravi ragioni familiari, ha spinto il Cda dellaa prendere questa decisione, voluta soprattutto per tutelare la salute dei bambini e di chi lavora all’interno dell’istituto. Da giovedì 16 dicembre chi frequenta la materna, la primaria e la secondaria di primo grado non andrà più afino al prossimo 10 gennaio. Questa settimana verrà attivata la didattica a distanza, mentre da lunedì 20 cominceranno ledi. La comunicazione è arrivata alle famiglie degli alunni attraverso un’informativa. Sarebbero diversi i ...

Advertising

fattoquotidiano : Il focolaio alla Scala, il maxi-contagio all’ospedale di Salerno con 50 positivi, e poi i casi della Clinica chirur… - TgLa7 : ??#Covid, in #Gb record assoluto: 78.610 nuovi casi nelle ultime 24 ore?? #TgLa7 #notizie #15dicembre - Agenzia_Ansa : Allarme dell'Oms: 'Siamo di fronte a uno tsunami di casi di Covid'. Nel Regno Unito, il sistema sanitario sta crean… - infoitinterno : Covid, 518 casi nelle Marche Due i morti e 4 ricoveri in più - infoitinterno : Covid: nelle Marche +518 casi, incidenza sale a 212,73 -

Ultime Notizie dalla rete : Casi Covid

Ieri sono stati registrati in Italia 23.195 nuovidi, variante Delta, e 129 morti. Crescono le terapie intensive dove il 74% dei ricoverati è no - vax. Google congelerà lo stipendio e ...Ilnon guarda in faccia a nessuno, contagiando pazienti di ogni età. Intanto cresce il ... Fortunatamente, nella maggior parte dei, a seguito del dialogo c'è comprensione. Dobbiamo insistere ...La Asl accelera la campagna vaccinale . Ieri pomeriggio, mercoledì 15 dicembre, sono partite le somministrazioni per i bambini ai 5 ...I ricoveri in totale sono 163, quattro in più rispetto a ieri. Trentasei in Terapia Intensiva (tre a San Benedetto) e ventotto in Semi (uno a San Benedetto). 45 nel Piceno, 96 nel Pesarese, 56 nel Mac ...