Caserta, lockdown in base Nato: allerta per uomo armato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un allarme è scattato all’interno della Naval Support Activity (Nsa) Naples di Gricignano d’Aversa (Caserta) per la presenza di un uomo armato. Alle 18.25 il sito è stato posto in lockdown e sono state attivate le procedure di emergenza. Secondo quanto riportato nella pagina Facebook Us Naval Support Activity Naples, si tratterebbe di un uomo afroamericano, di età stimata tra i 16 e i 20 anni, armato di un fucile softair, ad aria compressa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un allarme è scattato all’interno della Naval Support Activity (Nsa) Naples di Gricignano d’Aversa () per la presenza di un. Alle 18.25 il sito è stato posto ine sono state attivate le procedure di emergenza. Secondo quanto riportato nella pagina Facebook Us Naval Support Activity Naples, si tratterebbe di unafroamericano, di età stimata tra i 16 e i 20 anni,di un fucile softair, ad aria compressa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

italiaserait : Caserta, lockdown in base Nato: allerta per uomo armato - fanpage : Paura alla Base Usa di Gicignano d'Aversa, in provincia di Caserta, per la presenza di un uomo armato. La base amer… - mattinodinapoli : Napoli, US Navy in lockdown: «Uomo armato, procedure d'emergenza» - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA RADIAZZA - Caserta, Ass. alla Movida Casale: 'Va fatto un intervento per tutelare i cittadini e le attività commerci… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA RADIAZZA - Caserta, Ass. alla Movida Casale: 'Va fatto un intervento per tutelare i cittadini e le attività commerci… -