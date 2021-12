Casa, stretta “soft” UE su efficienza energetica: il piano (Di giovedì 16 dicembre 2021) La stretta è arrivata ma decisamente più soft rispetto alle voci circolate nei giorni scorsi. Presentando la proposta, il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha chiarito nel corso della conferenza stampa che il testo “non contiene alcun divieto di vendita o affitto per gli edifici che saranno qualificati nella classe G, cioè il 15% degli edifici identificati come quelli che hanno la peggiore efficienza energetica nel singolo Paese”, smentendo così le indiscrezioni dei giorni scorsi. efficienza energetica, arriva la mini stretta UE Edifici nuovi a zero emissioni e introduzione graduale di requisiti minimi di efficienza per gli altri, con gli Stati membri che dovranno individuare il 15%del parco edifici (ad eccezione di quelli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Laè arrivata ma decisamente piùrispetto alle voci circolate nei giorni scorsi. Presentando la proposta, il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha chiarito nel corso della conferenza stampa che il testo “non contiene alcun divieto di vendita o affitto per gli edifici che saranno qualificati nella classe G, cioè il 15% degli edifici identificati come quelli che hanno la peggiorenel singolo Paese”, smentendo così le indiscrezioni dei giorni scorsi., arriva la miniUE Edifici nuovi a zero emissioni e introduzione graduale di requisiti minimi diper gli altri, con gli Stati membri che dovranno individuare il 15%del parco edifici (ad eccezione di quelli ...

