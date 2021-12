'Casa per casa tra i contatti del paziente 1', parla il tenente colonnello premiato da Mattarella (Di giovedì 16 dicembre 2021) Insignito del cavalierato dal presidente Mattarella, il tenente colonnello Rosario Giacometti ricorda i momenti iniziali della tragedia del Coronavirus e la gestione della prima zona rossa in Italia. "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Insignito del cavalierato dal presidente, ilRosario Giacometti ricorda i momenti iniziali della tragedia del Coronavirus e la gestione della prima zona rossa in Italia. "...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: OGGI COMINCIAMO IN ITALIA I TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DI MASSA ?? L’alternativa per chi… - enpaonlus : Leon è il perfetto gatto da divano - MediasetTgcom24 : Covid, Figliuolo: Natale sicuro, pronti a vaccinare casa per casa #covid - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Alla fine OPERAZIONE CASA per CASA non prevede teste di cuoio che sfondano la porta o tiratori scelti di siringhe alle fine… - pispantelli : Fatta. Ora la tengono monitorata per una o due ore e se tutto va bene possiamo tornare a casa -