Casa | marcia indietro UE su efficienza energetica | cosa cambia

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La stretta è arrivata ma decisamente più soft rispetto alle voci circolate nei giorni scorsi. Presentando la proposta, il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha chiarito nel corso della conferenza stampa che il testo “non contiene alcun divieto di vendita o affitto per gli edifici che saranno qualificati nella classe G, cioè il 15% degli edifici identificati come quelli che hanno la peggiorenel singolo Paese”, smentendo così le indiscrezioni dei giorni scorsi., arriva la mini stretta UE Edifici nuovi a zero emissioni e introduzione graduale di requisiti minimi diper gli altri, con gli Stati membri che dovranno individuare il 15%del parco edifici (ad eccezione di quelli classificati come storici) con più criticità ...

'Una casa in classe energetica G - ha precisato palazzo Berlaymont - consuma in media circa 10 ... 'Questi piani dovranno includere tabelle di marcia per l'eliminazione graduale dei combustibili fossili ...