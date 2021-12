Carlo Cracco | “Mi sono gettato tra le fiamme per salvare bottiglie preziose | l’incendio ne ha distrutte 25mila Se fossi stato astemio sarei ricchissimo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “Quando lavoravo a Firenze all’Enoteca Pinchiorri ci fu un incendio che distrusse 25 mila“. Inizia così il racconto fatto daal Corriere della Sera: lo chef, è noto per le sue doti in cucina ma forse pochi sanno che la sua vera passione è il vino, tanto da aver rischiato la vita per mettere in salvo alcune. “Bruciava tutto. Ho messo in salvo quante piùpotevo – ha ricordato il 56enne cuoco vicentino -. Anche una magnum di Montevertine, Le Pergole Torte del 1981. Giorgio Pinchiorri me l’ha regalata come ricompensa. È ancora qui, mi segue”. Un aneddoto a cui oggi ha dato seguito aprendo un wine club esclusivo nella sua cantina, nella tenuta Vistamare che ha acquicon la moglie qualche anno fa a Sant’Arcangelo di ...