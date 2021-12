Carige, il Fondo interbancario respinge l’offerta di Bper (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Fondo interbancario di tutela dei depositi boccia l’offerta di Bper su Banca Carige. La ricapitalizzazione dell’istituto ligure chiesta dalla banca modenese, un miliardo di euro a carico del Fitd, ha sollevato malumori all’interno del Fondo, soprattutto fra le banche di media e piccola dimensione, contrarie a un esborso di quelle dimensioni. La manifestazione di interesse non vincolante di Bper per la quota dell’80% detenuta dal Fitd e dell’8,3% di Cassa Centrale Banca in Carige “presenta termini e condizioni da approfondire che, allo stato, in particolare, per quanto riguarda il livello di ricapitalizzazione richiesto per Carige, non risulta conforme alle previsioni statutarie relative agli interventi del tipo in questione”. Dopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ildi tutela dei depositi bocciadisu Banca. La ricapitalizzazione dell’istituto ligure chiesta dalla banca modenese, un miliardo di euro a carico del Fitd, ha sollevato malumori all’interno del, soprattutto fra le banche di media e piccola dimensione, contrarie a un esborso di quelle dimensioni. La manifestazione di interesse non vincolante diper la quota dell’80% detenuta dal Fitd e dell’8,3% di Cassa Centrale Banca in“presenta termini e condizioni da approfondire che, allo stato, in particolare, per quanto riguarda il livello di ricapitalizzazione richiesto per, non risulta conforme alle previsioni statutarie relative agli interventi del tipo in questione”. Dopo ...

