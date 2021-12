Carburanti, prezzi fermi alla pompa (Di giovedì 16 dicembre 2021) fermi i prezzi dei Carburanti alla pompa. Quotazioni dei prodotti raffinati in calo. Il Brent in ripresa punta i 75 dollari. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,726 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,731, pompe bianche 1,715), diesel a 1,593 euro/litro (invariato, compagnie 1,597, pompe bianche 1,585). Benzina servito a 1,859 euro/litro (invariato, compagnie 1,906, pompe bianche 1,770), diesel a 1,732 euro/litro (invariato, compagnie 1,781, pompe bianche 1,641). Gpl servito a 0,825 euro/litro (invariato, compagnie 0,832, pompe bianche 0,817), ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021)dei. Quotazioni dei prodotti raffinati in calo. Il Brent in ripresa punta i 75 dollari. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,726 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,731, pompe bianche 1,715), diesel a 1,593 euro/litro (invariato, compagnie 1,597, pompe bianche 1,585). Benzina servito a 1,859 euro/litro (invariato, compagnie 1,906, pompe bianche 1,770), diesel a 1,732 euro/litro (invariato, compagnie 1,781, pompe bianche 1,641). Gpl servito a 0,825 euro/litro (invariato, compagnie 0,832, pompe bianche 0,817), ...

