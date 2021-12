Capodanno Bologna | annullato evento piazza Maggiore

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 dicembre 2021)ilin. La decisione presa dal Comitato ordine pubblico e sicurezza che si è riunito di ieri mattina. “Una decisione che assumiamo con senso di responsabilità e che credo sarà compresa dai cittadini bolognesi – spiega il sindaco Matteo Lepore -. In un momento in cui i contagi tornano a salire e nel quale chiediamo a tutti di vaccinarsi e proteggersi, compresi i nostri bambini e bambine, dobbiamo evitare occasione di potenziali contagi o situazioni non coerenti”. “Vogliamo, da questo punto di vista, dare anche un segnale – continua il sindaco – , quello di continuare ad essere prudenti ed evitare di mettere a rischio la salute propria e degli altri. Siamo certi che i bolognesi sapranno dare prova di maturità anche in questo momento, collaborando affinché ...