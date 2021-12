Capaccio Paestum: “Agricoltori in ginocchio”, l’appello delle associazioni di categoria (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio Paestum (Sa) – “Agricoltori in ginocchio, tra aumento dei prezzi e lungaggini della burocrazia”. È l’appello che arriva dai presidenti delle associazioni Associazione Italiana Coltivatori e Sviluppo Agricoltura Progresso, Donato Scaglione e Daniele Petrone, a seguito di un incontro con le aziende della Piana del Sele sulle problematiche che attanagliano il settore agricolo. “Un altro anno in rosso per le nostre aziende agricole. Ancora una volta-spiegano- i ritardi della politica, la burocrazia, e l’aumento vertiginoso dei prezzi della materia prima tra cui semi, gasolio, mangimi, concimi, gas ed elettricità, non è seguito un aumento del ricavo per i produttori poiché il prezzo di vendita all’origine non ha subito aumenti, mentre il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “in, tra aumento dei prezzi e lungaggini della burocrazia”. Èche arriva dai presidentiAssociazione Italiana Coltivatori e Sviluppo Agricoltura Progresso, Donato Scaglione e Daniele Petrone, a seguito di un incontro con le aziende della Piana del Sele sulle problematiche che attanagliano il settore agricolo. “Un altro anno in rosso per le nostre aziende agricole. Ancora una volta-spiegano- i ritardi della politica, la burocrazia, e l’aumento vertiginoso dei prezzi della materia prima tra cui semi, gasolio, mangimi, concimi, gas ed elettricità, non è seguito un aumento del ricavo per i produttori poiché il prezzo di vendita all’origine non ha subito aumenti, mentre il ...

