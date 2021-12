(Di giovedì 16 dicembre 2021) Idellahanno appeso due striscioni nei pressi dello stadio Arechi, esprimendosi in merito a quanto sta accadendo alla società. Per via della mancanza di offerte concrete, il club rischia infatti di essere escluso dalla Serie A. Una situazione che gli ultras non hanno affatto apprezzato. “Mai saremodi, cambiano i fili ma non i burattini. Liberate la” recita il primo. Molto simile anche il messaggio contenuto nel secondo: “Società indegna, rosa indecente e chi doveva controllare è stato compiacente, adesso èlaliberate lada questa gente“. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Caos #Salernitana, striscione dei tifosi: “Pazienza finita, mai complici di questi teatrini” - sportface2016 : Caos #Salernitana, #Lotito: “Non ho alcun potere, non sono io a governare il club” - TuttoMercatoWeb : TMW - Caos Salernitana, club favorevoli a concedere una proroga per terminare la stagione: il comunicato - infoitsport : Tmw - Caos Salernitana, la Lega Serie A chiederà la proroga del Trust fino a fine anno. Lotito unico astenuto - bisagnino : Caos Salernitana, la Lega chiederà al Consiglio Federale la proroga fino a fine stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Salernitana

Tuttavia, Lotito non si sente chiamato in causa: ' Io sto fuori dalla, non ho alcun potere . Dovete fare queste domande a chi governa la, non a me '.... cosa succede in caso di esclusione dellaNon sono solo i tifosi dellaa ... lottando poi in questa prima parte del campionato per mantenere la categoria nonostante il...«Lo striscione a Salerno «liberate la Salernitana da questa gentè? Lo devono chiedere a chi governa la Salernitana, non sono certo a me. Sono indipendenti, io sto fuori. Non ...Auspicabile che la Salernitana non venga esclusa per evitare problemi più gravi? Credo che i club amino lo sport, credo che questo basti e va da sé' Il presidente della Lega Serie A,, commenta dopo l' ...