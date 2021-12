Caos in Libia, sede del governo ostaggio delle milizie (Di giovedì 16 dicembre 2021) La brigata Al-Samoud ha circondato la sede del governo a Tripoli: a pochi giorni dalle elezioni la Libia è nuovamente ostaggio delle forze militari A pochi giorni dalle già travagliate elezioni presidenziali in Libia, Tripoli sta subendo in queste ore un nuovo attacco ai vertici del potere. Secondo quanto riportato da Sky News Arabia, la sede del governo sarebbe stata circondata ed isolata dalle milizie della brigata Al-Samoud. Il gruppo armato si sarebbe scagliato contro il governo libico, annullando di fatto le prossime elezioni, a causa della scelta di sollevare dall’incarico il comandante del distretto militare di Tripoli Abdel Basset Marwan, sostituito dal maggiore generale Abdel Qader Mansour. Dalle ... Leggi su zon (Di giovedì 16 dicembre 2021) La brigata Al-Samoud ha circondato ladela Tripoli: a pochi giorni dalle elezioni laè nuovamenteforze militari A pochi giorni dalle già travagliate elezioni presidenziali in, Tripoli sta subendo in queste ore un nuovo attacco ai vertici del potere. Secondo quanto riportato da Sky News Arabia, ladelsarebbe stata circondata ed isolata dalledella brigata Al-Samoud. Il gruppo armato si sarebbe scagliato contro illibico, annullando di fatto le prossime elezioni, a causa della scelta di sollevare dall’incarico il comandante del distretto militare di Tripoli Abdel Basset Marwan, sostituito dal maggiore generale Abdel Qader Mansour. Dalle ...

