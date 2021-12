Cannabis, Malta ha approvato la legalizzazione di acquisto e coltivazione: è il primo Paese Ue (Di giovedì 16 dicembre 2021) Malta è il primo Paese in Europa in cui l’uso di marijuana a scopo ricreativo è legale. La legge, approvata dal Parlamento martedì 14 dicembre, legalizza non solo “l’uso responsabile della Cannabis”, ma anche l’acquisto e la coltivazione a scopo non terapeutico per maggiorenni. La legge prevede anche che alle persone precedentemente condannate per possesso di Cannabis saranno cancellati questi reati dalla fedina penale. Ultimo passaggio per l’attuazione della legge è la firma del presidente della Repubblica, George Vella, un medico che però in passato si è detto contrario alla legalizzazione. Contrari alla riforma presentata dal governo laburista guidata da Robert Abela, approvata con 36 voti a favore, i 27 parlamentari del Partito nazionalista, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021)è ilin Europa in cui l’uso di marijuana a scopo ricreativo è legale. La legge, approvata dal Parlamento martedì 14 dicembre, legalizza non solo “l’uso responsabile della”, ma anche l’e laa scopo non terapeutico per maggiorenni. La legge prevede anche che alle persone precedentemente condannate per possesso disaranno cancellati questi reati dalla fedina penale. Ultimo passaggio per l’attuazione della legge è la firma del presidente della Repubblica, George Vella, un medico che però in passato si è detto contrario alla. Contrari alla riforma presentata dal governo laburista guidata da Robert Abela, approvata con 36 voti a favore, i 27 parlamentari del Partito nazionalista, ...

