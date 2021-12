Cancellati i concerti dei The Darkness in Italia del 2022: info sui rimborsi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono stati Cancellati i concerti dei The Darkness in Italia programmati per il 2022. La band di Justin Hawkins era attesa nel Belpaese con 4 date, ma per motivi logistici legati alla situazione emergenziale si è trovata costretta ad annullare tutti gli appuntamenti del Motorheart European Tour 2022. Cancellati i concerti dei The Darkness in Italia La band britannica si sarebbe dovuta esibire il 26, 27 e 28 gennaio 2022 rispettivamente all’Alcatraz di Milano, all’Estragon di Bologna e alla Hall di Padova. Nelle ultime ore i The Darkness hanno annunciato l’annullamento dell’intero calendario del Motorheart European Tour 2022, il ciclo europeo di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono statidei Theinprogrammati per il. La band di Justin Hawkins era attesa nel Belpaese con 4 date, ma per motivi logistici legati alla situazione emergenziale si è trovata costretta ad annullare tutti gli appuntamenti del Motorheart European Tourdei TheinLa band britannica si sarebbe dovuta esibire il 26, 27 e 28 gennaiorispettivamente all’Alcatraz di Milano, all’Estragon di Bologna e alla Hall di Padova. Nelle ultime ore i Thehanno annunciato l’annullamento dell’intero calendario del Motorheart European Tour, il ciclo europeo di ...

