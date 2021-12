Campania, alle ore 16 erano 1.163 i bimbi vaccinati (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – alle ore 16 di oggi i bimbi dai 5 agli 11 anni che avevano fatto la prima somministrazione di vaccino contro il covid erano 1.163. E’ partita così la prima giornata in Campania per le vaccinazioni dei bambini che intanto stanno crescendo anche sul sito di prenotazione, dove si è arirvati oltre i seimila prenotati. Un passo in avanti di fronte comunque a una platea molto vasta di bimbi che dai 5 agli 11 anni viene misurata dall’Istat in 388.000 bambini in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –ore 16 di oggi idai 5 agli 11 anni che avevano fatto la prima somministrazione di vaccino contro il covid1.163. E’ partita così la prima giornata inper le vaccinazioni dei bambini che intanto stanno crescendo anche sul sito di prenotazione, dove si è arirvati oltre i seimila prenotati. Un passo in avanti di fronte comunque a una platea molto vasta diche dai 5 agli 11 anni viene misurata dall’Istat in 388.000 bambini in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

