Cambia l'esame della patente, da lunedì diventa 'mini' (Di giovedì 16 dicembre 2021) La nuova versione dell'esame di teoria è prevista dal decreto del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre scorso),... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) La nuova versione dell'di teoria è prevista dal decreto delstero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre scorso),...

Advertising

Cosenza2punto0 : Cambia l'esame della patente, da lunedì diventa 'mini'. Meno quiz, meno tempo e meno errori consentiti ?… - fisco24_info : Cambia l'esame della patente, da lunedì diventa 'mini': Numero dei quiz passa da 40 a 30,durata scende da 30 a 20 m… - tupacshakurmofo : RT @sole24ore: Come cambia l’esame per la #patente di guida. Decreto #SostegniBis, boom di #mutui casa per gli #under36. In arrivo 9mila as… - sole24ore : Come cambia l’esame per la #patente di guida. Decreto #SostegniBis, boom di #mutui casa per gli #under36. In arrivo… - horottoilvetro : RT @GiaPettinelli: Cambia l'esame della patente, diminuiti tempo e domande -