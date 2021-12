Calendario Serie A calcio, orari prossima giornata: programma 17-19 dicembre, tv, streaming DAZN e Sky (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo qualche giorno di riposo, la Serie A di calcio 2021-2022 è pronta a tornare in scena. Il Calendario prevede la disputa del 18° turno, che si giocherà fra il 17 e il 19 dicembre. Saranno, come di consueto, 10 le partite nel menù: lo start è fissato per venerdì 17/12 con due anticipi, per poi proseguire sabato 18/12 con altre tre partite in Calendario e poi le restanti cinque fissate per domenica 19/12, con il super posticipo Milan-Napoli a completare il programma. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo qualche giorno di riposo, laA di2021-2022 è pronta a tornare in scena. Ilprevede la disputa del 18° turno, che si giocherà fra il 17 e il 19. Saranno, come di consueto, 10 le partite nel menù: lo start è fissato per venerdì 17/12 con due anticipi, per poi proseguire sabato 18/12 con altre tre partite ine poi le restanti cinque fissate per domenica 19/12, con il super posticipo Milan-Napoli a completare il. Tutta laA TIM e’ solo su: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi ...

