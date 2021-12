Calciomercato Napoli | un club di Serie A punta Younes

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Genoa è su Amin. Come riportato dal quotidiano Bild, il calciatore del, ora in prestito al Eintracht, potrebbe tornare a giocare in Italia con la maglia rossoblù. FOTO: Imago –Il suo contratto scadrà a giugno, maè ai margini della rosa azzurra. Il noto quotidiano ritrae in una foto il colloquio tra il calciatore, il suo agente e il nuovo general manager del Genoa, Johannes Spors. Ilnon è disposto a cederlo di nuovo in prestito, per cui considera valida solo l’opzione del trasferimento a titolo definitivo. A riportarlo è il noto giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan.A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: "La situazione della Salernitana è paradossale, tipica del calcio italiano. Meritatamente l ...