Calciomercato Napoli, il campione chiama: "Voglio gli azzurri" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Clamorosa indiscrezione di Calciomercato. Uno dei gioielli visti in Serie A vorrebbe tornare in Italia e sogna il Napoli di Spalletti. I giocatori del Napoli festeggiano dopo un goal (via Getty Images)Il Calciomercato invernale è sempre più vicino e sono diversi i calciatori pronti a cambiare maglia. Tra questi troviamo anche Alejandro 'El Papu' Gomez. Infatti il fantasista argentino è arrivato in Italia molto presto, vestendo la maglia del Catania. Dopo aver fatto una breve pausa in Ucraina con la maglia del Metalist, l'argentino è diventato il volto della favola dell'Atalanta, prima del grande litigio con mister Gian Piero Gasperini. Adesso però El Papu è uno dei perni del Siviglia di Julen Lopetegui. Nonostante ciò il fantasista non esclude un ritorno in Italia. Infatti Gomez si sente ...

