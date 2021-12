Calciomercato Milan, obiettivo Belotti: il Gallo vuole i rossoneri (Di giovedì 16 dicembre 2021) Calciomercato Milan: a giugno Belotti si libera a zero dal Torino e i rossoneri ci starebbero facendo più di un pensierino Ancora rumors sull’asse Belotti–Milan. Il capitano del Torino ormai non rinnoverà il suo contratto con i granata ed è pronto a salutare i suoi a giugno, andando via a parametro zero. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il giocatore vuole fortemente i rossoneri, squadra di cui è tifoso fin da bambino. Da capire se è un profilo che può ancora interessare alla dirigenza Milanista. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021): a giugnosi libera a zero dal Torino e ici starebbero facendo più di un pensierino Ancora rumors sull’asse. Il capitano del Torino ormai non rinnoverà il suo contratto con i granata ed è pronto a salutare i suoi a giugno, andando via a parametro zero. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il giocatorefortemente i, squadra di cui è tifoso fin da bambino. Da capire se è un profilo che può ancora interessare alla dirigenzaista. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Luiz Henrique, una freccia per il #Milan. E il vice Kjaer sarà un giovane - ProfidiAndrea : ???? Il #Genoa fa sul serio per Samuel #Castillejo L'ex #Villareal dopo aver collezionato appena 4 presenze è pronto… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – Rinnovo #Kessie, le sensazioni non sono positive - #ACMilan #Milan #SempreMilan - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Rinnovo #Romagnoli, le quotazioni sono in risalita - #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.c… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – #Pioli, serve fantasia: #YacineAdli arriva già a gennaio? - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Adli… -