Calciomercato, Manolas è arrivato nella sede dell’Oympiakos. Entusiasmo alle stelle (Di giovedì 16 dicembre 2021) Manolas pronto per la sua nuova avventura all’Olympiakos Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Kostas Manolas ormai ex difensore del Napoli è appena arrivato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 16 dicembre 2021)pronto per la sua nuova avventura all’Olympiakos Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Kostasormai ex difensore del Napoli è appena… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato, #Manolas e l'addio al @sscnapoli: svolte le visite mediche con l'@olympiacosfc - Gazzetta_it : Manolas, è addio col Napoli: si è già sottoposto alle visite mediche per l'Olympiacos #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Manolas arrivato in Grecia: i tifosi dell'@olympiacosfc lo accolgono con cori e fumogeni | VIDEO - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO DOPO L'ADDIO DI MANOLAS IL NAPOLI NON PERDE TEMPO, IN ARRIVO IL SUO SOSTITUTO. GIUNTOLI CH… - notiziasportiva : #Calciomercato Napoli, addio vicinissimo: annuncio nel pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Manolas Napoli, Manolas è arrivato alla sede dell'Olympiacos: che accoglienza dei tifosi Manolas è arrivato alla sede dell'Olympiacos ed è stato accolto da centinaia di tifosi che hanno cantato ed acceso fumogeni per festeggiarne l'arrivo. Il giocatore per rispondere ha alzato in alto ...

Dopo Manolas, Napoli che fai? Sarà la ricerca dell'occasione, il criterio che guiderà il mercato del Napoli a gennaio. La cessione di Kostas Manolas all'Olympiacos, che presto sarà formalizzata, lascia un vuoto da colmare in difesa. Una necessità resa ancor più impellente dall'infortunio di Koulibaly e dagli acciacchi recenti di Juan Jesus.

Napoli, è fatta per Manolas all'Olympiacos: già svolte le visite mediche Calciomercato.com Da Milano - Via Manolas, il Napoli cerca il sostituto: Uduokhai il primo nome in lista E' un centrale difensivo attualmente in forza all'Augsburg. A riferirlo è Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, tramite il suo account Twitter.

De Maggio: “Giuntoli prepara un colpo clamoroso per sostituire Manolas” Valter De Maggio rivela che il Napoli sta preparando un colpo clamoroso per sostituire Manolas. Il centrale è vicinissimo all'Olympiacos.

