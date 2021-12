Calciomercato Juventus | contatti avviati con il Barcellona per Bernardeschi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dalla Spagna riferiscono di un contatto tra l’agente die il. L’esterno dellaè in scadenza di contratto Ilpiomba su. A riportare la notizia è Sport, secondo cui l’agente dell’esterno della(Federico Pastorello) e il direttore sportivo dei blaugrana (Alemany) avrebbero avuto un contatto a Torino in occasione della cerimonia del Golden Boy. I due avrebbero concordato di continuare a trattare nelle prossime settimane. Ilvorrebbe prenderlo a zero, visto cheè in scadenza di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

