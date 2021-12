Calciomercato Bologna: ipotesi rinnovo per Medel. La situazione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Calciomercato Bologna: ipotesi rinnovo per Gary Medel. Il centrocampista cileno ha conquistato la fiducia di Sinisa Mihajlovic Gary Medel potrebbe rinnovare di un altro anno il proprio contratto, in scadenza al termine della stagione, e allontanare le voci che puntualmente lo coinvolgono durante ogni sessione di Calciomercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a gennaio ci sarà un incontro tra l’entourage del centrocampista del Bologna e il direttore sportivo Riccardo Bigon. Si cercherà un’intesa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021)per Gary. Il centrocampista cileno ha conquistato la fiducia di Sinisa Mihajlovic Garypotrebbe rinnovare di un altro anno il proprio contratto, in scadenza al termine della stagione, e allontanare le voci che puntualmente lo coinvolgono durante ogni sessione di. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a gennaio ci sarà un incontro tra l’entourage del centrocampista dele il direttore sportivo Riccardo Bigon. Si cercherà un’intesa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

