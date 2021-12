Calcio | Uefa al lavoro su Fpf | al via anche candidature Europei 2032

Advertising

FBiasin : “#Uefa: impossibile trovare una data, #TottenhamRennes di #ConferenceLeague non sarà recuperata. Una commissione di… - FBiasin : Io credo che raramente sia capitata una cosa così “interista” nella storia del calcio. Raramente. Anzi, mai. Male… - sportface2016 : #RealMadrid furioso con l'#Uefa: il club di Florentino Perez è pronto ad agire per vie legali - Fprime86 : RT @sportmediaset: Sorteggio Champions, #Ceferin fa mea culpa: 'Errore della Uefa, chiediamo scusa a tutti'. #SportMediaset - Luxgraph : Sorteggi Champions, Ceferin chiede scusa: 'Errore della Uefa' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Uefa

UEFA.com

L'Esecutivo è stato anche aggiornato sul piano di ripresa deleuropeo per club, che cerca di utilizzare i proventi delle competizionicome garanzia per consentire ai club di avere ...Ceferin: "Orgoglioso del lavoro svolto" Il presidente dellaha poi fatto un bilancio del ... Sono molto orgoglioso deleuropeo, dei tifosi, dei media, dell'intera società calcistica. Per il ..."Chiediamo scusa a tutti. Non si è trattato di un errore umano, ma della Uefa". Aleksander Ceferin, ha parlato per la prima volta di ciò che è successo lunedì scorso a Nyon, durante i sorteggi per gli ...Il numero uno della Uefa: "Non si è trattato di un errore umano. Non possiamo essere troppo dipendenti dalla tecnologia" ...