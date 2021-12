Calcio | Premier League Ufficiale | Leicester - Tottenham rinviata

Advertising

sportface2016 : #PremierLeague, ipotesi stop al campionato fino a metà gennaio - YBah96 : RT @sportface2016: #PremierLeague, ipotesi stop al campionato fino a metà gennaio - sportli26181512 : 'La #PremierLeague rischia la sospensione per Covid': Anche il The Sun rilancia l'ipotesi: i troppi casi di Coronav… - AnnalisaAntas : RT @sportface2016: #PremierLeague, ipotesi stop al campionato fino a metà gennaio - AnnalisaAntas : RT @sportface2016: Rinviata #LeicesterTottenham -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Premier

Lo ha ufficializzato laLeague spiegando di aver accolto la richiesta del Leicester che ha "un numero insufficiente di giocatori disponibili per la partita". Per gli Spurs di Antonio Conte è ...LONDRA. Il quarto rinvio causa Covid in quattro giorni di una partita, Leicester - Tottenham di stasera, getta nel caos il calendario dellaLeague, che - alla luce del brusco rialzo di contagi, in Inghilterra come tra i 20 club - ora comincia a rischiare un lungo stop. Per il momento la sospensione è solo un'ipotesi, avanzata da ...La Premier League è a rischio sospensione? L'ondata di Covid in Inghilterra sta colpendo anche le società di calcio. Quella bolla che un anno fa, dopo lo stop per l'emergenza sanitaria, aiutò i club a ...In Inghilterra la situazione è esplosiva. E c'è l'ennesimo rinvio di una gara di Premier League per Covid: salta infatti la sfida di questa sera tra il Leicester e il ...