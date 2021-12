Calcio: Premier League, rinviata Leicester-Tottenham per casi Covid (Di giovedì 16 dicembre 2021) Londra, 16 dic. - (Adnkronos) - La sfida di Premier League tra Leicester-Tottenham, inizialmente in programma per questa sera, sarà rinviata a causa dei numero casi di positività che stanno coinvolgendo le due squadre. Per il Tottenham si tratta del terzo rinvio consecutivo, dopo la sfida contro il Rennes in Europa League e quello dello scorso weekend in campionato contro il Brighton. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Londra, 16 dic. - (Adnkronos) - La sfida ditra, inizialmente in programma per questa sera, saràa causa dei numerodi positività che stanno coinvolgendo le due squadre. Per ilsi tratta del terzo rinvio consecutivo, dopo la sfida contro il Rennes in Europae quello dello scorso weekend in campionato contro il Brighton.

