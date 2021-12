Calcio: Napoli, 'raggiunto l'accordo per la cessione di Manolas all'Olympiacos' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Napoli, 16 dic. (Adnkronos) - Il Napoli ha comunicato "di aver raggiunto l'accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all'Olympiacos. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l'apertura della finestra di mercato di Gennaio 2022", ha spiegato il club azzurro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021), 16 dic. (Adnkronos) - Ilha comunicato "di averl'per ladelle prestazioni sportive di Konstantinosall'. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l'apertura della finestra di mercato di Gennaio 2022", ha spiegato il club azzurro.

