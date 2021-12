Calcio | Manolas riparte dalla Grecia | vicino il ritorno all' Olympiakos

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Napoli, 16 dic. - (Adnkronos) - Kostas: è praticamente definita l'operazione per ilin patria del difensore 30enne, che lascerà il Napoli per passare all'Olympiacos., secondo quanto riporta Sky Sport, ha già sostenuto nella mattinata di giovedì le visite mediche con il club di Atene e saluterà la Serie A per un accordo raggiunto sulla base di circa 3 milioni di euro. Nelle prossime ore saranno invece definiti i dettagli per raggiungere l'intesa definitiva. L'Olympiacos oggi è in vetta alla Super League greca e affronterà nei playoff di Europa League l'Atalanta.

Kostaspotrebbe lasciare prima del previsto la Serie A. Il difensore azzurro, tornato in Grecia già da ieri, era ufficialmente in viaggio autorizzato dalla società "per motivi personali". In realtà, ...Ecco le sue parole: "non mi convinceva già a Roma , secondo me nelle prestazioni a Napoli, ed in passato, commetteva errori marchiani. Se dovesse arrivare l'addio, non ne sarei così triste ...Ore decisive per Kostas Manolas. Il difensore del Napoli, da ieri in Grecia, è a un passo dal trasferimento in patria per far ritorno all'Olympiakos. Dopo le visite di queste ore, ...Napoli, 16 dic. - Kostas Manolas riparte dalla Grecia: è praticamente definita l'operazione per il ritorno in patria del difensore 30enne, che lascerà il Napoli ...