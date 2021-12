Calcio: Manfredonia, 'consiglio Aguero di iniziare subito nuova avventura con ruolo diverso' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Trentatré anni e smettere di giocare. È successo a Sergio Aguero che ha annunciato il ritiro dal Calcio tra lacrime e commozione. Meglio fermarsi vista l'aritmia sofferta durante la partita con l'Alaves del 30 ottobre. Era accaduto nel 1990, alla stessa età del “Kun”, a Lionello Manfredonia: si accasciò sull'erba del Dall'Ara per un arresto cardiaco, si giocava Bologna-Roma: venne soccorso in campo, poi trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore. Fu l'ultima gara della sua brillante carriera caratterizzata dalle maglie di Lazio, Juventus e Roma. “Non ho provato rabbia, sono sincero -spiega Manfredonia a notizie.com-. Avevo già fatto 15 anni ad alto livello. Anzi, dovevo ringraziare il Padre Eterno di avermi permesso di portarla avanti fino a quel momento”, poi il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Trentatré anni e smettere di giocare. È successo a Sergioche ha annunciato il ritiro daltra lacrime e commozione. Meglio fermarsi vista l'aritmia sofferta durante la partita con l'Alaves del 30 ottobre. Era accaduto nel 1990, alla stessa età del “Kun”, a Lionello: si accasciò sull'erba del Dall'Ara per un arresto cardiaco, si giocava Bologna-Roma: venne soccorso in campo, poi trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore. Fu l'ultima gara della sua brillante carriera caratterizzata dalle maglie di Lazio, Juventus e Roma. “Non ho provato rabbia, sono sincero -spiegaa notizie.com-. Avevo già fatto 15 anni ad alto livello. Anzi, dovevo ringraziare il Padre Eterno di avermi permesso di portarla avanti fino a quel momento”, poi il ...

