Calcio: Mancini, 'bel girone di Nations League, sarà divertente' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Un bel girone, con Inghilterra, Germania e Ungheria, sarà sicuramente un gruppo divertente”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini in collegamento con la Uefa dopo che l'Italia è stata sorteggiata insieme a Ungheria, Inghilterra e Germania nel gruppo 3 della Lega A della prima fase della terza Nations League. "E' il girone della morte? No, sono solo partite di Calcio, incontrare squadre così forti è parte dello spettacolo del Calcio”. Il tecnico azzurro ha poi dato un giudizio sulle avversarie. "Con l'Inghilterra è stata l'ultima finale dell'Europeo, per cui saranno sicuramente due partite intense. Con la Germania è un classico del Calcio mondiale e per me da ct sarà la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Un bel, con Inghilterra, Germania e Ungheria,sicuramente un gruppo”. Lo ha detto il ct azzurro Robertoin collegamento con la Uefa dopo che l'Italia è stata sorteggiata insieme a Ungheria, Inghilterra e Germania nel gruppo 3 della Lega A della prima fase della terza. "E' ildella morte? No, sono solo partite di, incontrare squadre così forti è parte dello spettacolo del”. Il tecnico azzurro ha poi dato un giudizio sulle avversarie. "Con l'Inghilterra è stata l'ultima finale dell'Europeo, per cui saranno sicuramente due partite intense. Con la Germania è un classico delmondiale e per me da ctla ...

Advertising

sportface2016 : #NationsLeague, Roberto #Mancini commenta il sorteggio dell'#Italia: 'Sarà sicuramente un gruppo divertente' - TV7Benevento : Calcio: Mancini, 'bel girone di Nations League, sarà divertente'... - sportal_it : Nations League, sorteggio da incubo per l'Italia di Roberto Mancini - sportli26181512 : Italia con Inghilterra e Germania nel girone di #NationsLeague: A Nyon in scena i sorteggi della competizione Uefa:… - fanpage : ULTIM'ORA Girone durissimo per gli azzurri di Roberto Mancini #NationsLeague -