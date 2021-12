Calcio femminile | Champions League 2021 | Juventus all’ostacolo Servette per chiudere il discorso qualificazione

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ultima e decisiva giornata nelladi, in cui lasi giocherà laalla seconda fase affrontando le svizzere del, per una sfida in cui le bianconere avranno la possibilità di partire con i favori del pronostico. Ilè infatti ultimo nella classifica del raggruppamento con 0 punti ed altrettante reti segnate, cedendo per 3-0 anche nella sfida di andata in terra elvetica, in cui Girelli e compagne hanno anche sprecato numerose occasioni da gol. Alla Continassa non si prospetta una partita difficile, ma vincere sarà fondamentale per raggiungere quota 11 punti e staccare definitivamente il Wolfsburg. Le tedesche avranno invece un impegno molto difficile, in casa ...